سمير الفيل أول مصري يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت (صور)
فازت المجموعة القصصية "دمى حزينة" للمصري سمير الفيل بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في دورتها السادسة التي اختتمت، الأربعاء، في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت.
وسمير الفيل (73 عاماً) هو أول مصري يفوز بالجائزة التي ذهبت في دوراتها السابقة إلى كتاب من فلسطين وسوريا والعراق والمغرب.
وتبلغ قيمة الجائزة التي أسسها "الملتقى الثقافي" في الكويت وترعاها الجامعة، 20 ألف دولار أمريكي، بحسب "رويترز".
وكانت القائمة القصيرة للجائزة قد شملت 4 مجموعات قصصية أخرى بجانب المجموعة الفائزة هي "وقت قصير للهلع" للعماني يحيى سلام المنذري.
وضمت القائمة أيضاً رواية "المقطر" للكويتي عبد الهادي الجميل و"دو، يَك" للسورية روعة سنبل و"ثملا على متن دراجة هوائية" للمغربي إسماعيل غزالي .
وحصل كل متنافس في القائمة القصيرة على 5 آلاف دولار قبل إعلان الفائز اليوم بحضور مجموعة كبيرة من الناشرين والأدباء والمثقفين.