سمير الفيل أول مصري يفوز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت (صور)

فازت المجموعة القصصية "دمى حزينة" للمصري سمير الفيل بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في دورتها السادسة التي اختتمت، الأربعاء، في مقر جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت.

وسمير الفيل (73 عاماً) هو أول مصري يفوز بالجائزة التي ذهبت في دوراتها السابقة إلى كتاب من فلسطين وسوريا والعراق والمغرب.