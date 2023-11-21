إسبانيا.. الشبان تحت الثلاثين لا يمكنهم تحقيق الاستقلالية

أظهرت دراسة إسبانية، أن ثلاثة من كل أربعة شبان تحت سن الثلاثين لا يمكنهم تحقيق الاستقلالية.

وقالت الدراسة التي قدمها اتحاد "Comisiones Obreras" أمس الإثنين، حول وضع الشباب الإسبان، إنه من الصعب جدًّا العثور على شخص يقل عمره عن 30 عامًا ولديه عقد عمل غير محدد المدة وتمكن من الاستقلالية.

ووفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، ذكرت الدراسة أن "الإسبان لا يصلون إلا في سن الـ38 إلى ما يعرف بـ "الحزمة الكاملة من الاستقلالية الشخصية"، إذ إنه اعتبارًا من تلك السن فصاعدًا، يتحرر 55.5% من المواطنين ويصبح لديهم عقد دائم بدوام كامل".

وأشارت الدراسة إلى أنه من بين العقبات التي يواجهها الشباب في تحقيق أهدافهم، برز السكن باعتباره العائق الأكبر أمام التحرر، والذي يتحقق في أسبانيا في المتوسط في سن الثلاثين.

وأضافت أن مشاكل الشباب لا تتعلق بشكل متزايد بانعدام الأمن الوظيفي بقدر ما ترتبط بانعدام الأمن الحياتي، المرتبط ارتباطًا وثيقًا باستحالة ضمان حقهم في السكن اللائق وبأسعار معقولة.

ولفتت الدراسة إلى الجانب الآخر من عدم الاستقرار؛ وهو الرواتب. إذ إن أجور الشباب راكدة عند مستويات قريبة جدًّا من تلك التي كانت موجودة عندما اندلعت الأزمة في عام 2008.

المصدر: صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية