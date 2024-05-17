دفن حيًا.. إنقاذ حياة رجل ظل في القبر 4 أيام (صور)

أنقذت العناية الإلهية رجلاً مسناً، يبلغ من العمر 62 عامًا، دُفن حيًا لمدة 4 أيام، بعد أن سمع ضباط شرطة صرخاته المكتومة طلبًا للمساعدة من تحت الأرض.

واكتشف ضباط الشرطة في مولدوفا، الرجل المدفون، أثناء إجرائهم تحقيقاً آخر، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عامًا، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين، وفق صحيفة "ديلي ميل".