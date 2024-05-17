دفن حيًا.. إنقاذ حياة رجل ظل في القبر 4 أيام (صور)
أنقذت العناية الإلهية رجلاً مسناً، يبلغ من العمر 62 عامًا، دُفن حيًا لمدة 4 أيام، بعد أن سمع ضباط شرطة صرخاته المكتومة طلبًا للمساعدة من تحت الأرض.
واكتشف ضباط الشرطة في مولدوفا، الرجل المدفون، أثناء إجرائهم تحقيقاً آخر، بعد العثور على امرأة بعمر 74 عامًا، ميتة في منزلها قتلها أحد أقاربها يوم الاثنين، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في وفاة المسنة، وكان في حالة سكر، وأثناء تفتيش منزله في نفس القرية، سمعت صرخات استغاثة من مكان قرب المنزل فتتبعوا الضجيج وبدؤوا في الحفر.
وعثر عناصر الأمن على رجل في الستينيات من عمره، كان مدفوناً في قبر مؤقت مغطى بالتراب، مصاباً بجرح في رقبته، لكنه كان على قيد الحياة وواعياً.
وتوصل ضباط الشرطة إلى أن شاباً يبلغ من العمر 18 عامًا، قام بحبس الرجل المسن في القبر حياً، لتقوم الشرطة بإخراجه.
وأوضح المسن أنه للشرطة إنه والمراهق كانا يشربان الكحول معًا يوم السبت قبل نشوب شجار بينهما، قبل أن يهاجمه بسكين ويدفنه حياً ويغطي المدخل بالتراب.