لاجئ عراقي: المخيمات مقابر.. ولن ننسى غابات أوروبا

عانى لاجئ عراقي الويلات في غابات أوروبا منذ أن قرر الهجرة من بلده نحو ألمانيا، حيث تعرض لمخاطر محدقة بسبب ابتزاز المهربين وظروف الرحلة القاسية الناجمة عن نقص الطعام والعطش ورداءة الطقس.

وقرر يوسف (20 عاماً) الانقطاع عن دراسته ومغادرة مدينة الكوت العراقية باتجاه تركيا؛ بسبب الأوضاع الأمنية الهشة، حيث "كرهت الدراسة واخترت الرحيل"، حسب وصفه.

وروى يوسف لقناة black box على موقع "يوتيوب" تفاصيل رحلته الطويلة التي قضاها بين اليونان وألبانيا وصربيا وهنغاريا إلى أن نجح في الوصول إلى ألمانيا، وكانت مرحلة الغابات هي الأصعب والأخطر بالنسبة إليه، حيث كان شبح الموت والشرطة يلاحقانه على الدوام.

ويسرد يوسف: "اطلعت على طريق الهجرة عبر مجموعات تيليغرام، وقدمت فيزا إلى تركيا التي لا أعرف فيها أحدا، ولم أحمل معي غير ملابسي مع مبلغ صغير من المال".

ومع وصوله إلى تركيا، تواصل يوسف مع مهاجرين ومهرّبين، ووقع الاتفاق على الهجرة عن طريق البر انطلاقا من اليونان، وكانت الخطوة الأولى بنقله عن طريق سيارة المهرب إلى الحدود.