انتقادات لاذعة لمشهور عُماني صوّر ملابس طفل غرق بالسيول (فيديو)

يواجه محمد البلوشي، وهو صانع محتوى من عُمان، انتقادات لاذعة من قبل عدد من مواطنيه بعد أن صور مقطع فيديو عرض فيه تفاصيل قد تثير مشاعر حزن عائلة طفل قضى في سيول منخفض المطير.

وظهر البلوشي الذي يحظى بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، يوم الأحد الماضي، بجانب سيارة جرفتها السيول، قبل أن يمسك ملابس طفل صغير ظلت عالقة فيها بعد أن جرفته السيول وتوفى مع تسعة أطفال آخرين.