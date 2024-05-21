شارلوت جوهانسون تقاضي شركة استنسخت صوتها

توجّه المدير العام لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، الثلاثاء، بالاعتذار إلى الممثلة الأمريكية شارلوت جوهانسون، وأعلن تعليق صوت أداة المساعدة "سكاي" في "تشات جي بي تي"، بعدما اتهمت النجمة الشركة بأنها نسخت صوتها عمداً ومن دون علمها، واعتمدته صوتاً لأداة برمجيتها الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأفاد بيان لسام التمان تلقته وكالة "فرانس برس" من "أوبن إيه آي" بالبريد الإلكتروني: "احتراما للسيدة جوهانسون، علقنا استخدام صوت "سكاي" في منتجاتنا. ونعتذر للسيدة جوهانسون لعدم تواصلنا بشكل أفضل".

وتتهم الممثلة "أوبن إيه آي" ومديرها العام سام ألتمان بتعمّد نسخ صوتها، من دون علمها، ما اضطرها إلى الاستعانة بمحامٍ من أجل الدفع باتجاه تعديل الصوت.

وأفادت في بيان أصدرته الاثنين: "في أيلول/سبتمبر الماضي، تلقيت عرضاً من سام ألتمان، الذي أراد اختياري لأكون صوت نظام تشات جي بي تي بنسخة 4.0 الحالية"، مضيفة: "قال إنه يعتقد أن صوتي سيريح الناس"، مؤكدة أنها "رفضت العرض".

وتابعت الممثلة قائلة: "عندما سمعتُ العرض التوضيحي، شعرتُ بالصدمة والغضب وعدم التصديق؛ لأن ألتمان طوّر صوتاً يشبه صوتي بشكل مخيف، لدرجة أن أصدقائي المقربين ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من تسجيل أي فرق".