بيع دمية فيلم "إي تي" بمبلغ ضخم

بيعت الدمية الأصلية للكائن الفضائي الذي تمحورت حوله قصة فيلم "إي تي" الشهير للمخرج ستيفن سبيلبرغ، نهاية الأسبوع الفائت، بـ 2.6 مليون دولار، وفق منظمي المزاد.

وكانت هذه الدمية القطعة الأبرز في هذا المزاد الذي نظمته دار "جوليانز" وشركة "تورنر كلاسيك موفيز" لفترة يومين، وضم أيضًا 1300 إكسسوار آخر من عالم السينما بينها قفازا الملاكمة اللذان وضعهما روبرت دي نيرو في فيلم "ريجينغ بول" ومطرقة فيلم "ثور".

ولا يزال الكائن الفضائي هذا من أشهر شخصيات الثقافة الشعبية وأعمال الخيال العلمي منذ بدء عرض فيلم "إي تي" الذي حقق نجاحًا ساحقًا سنة 1982.

وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة.

وتتألف من 85 مفصلًا ميكانيكيًّا يتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين، وهو ما يكفي لتحريك هذا المخلوق الفضائي الذي أسرت قصة صداقته مع شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.