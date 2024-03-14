"حمزة شكور".. شيخ المنشدين السوريّين

ظل المنشد السوري حمزة شكور على مدى عشرات السنين من أبرز أعلام فن الإنشاد الديني في العالم العربي، ويلقّب في سوريا بـ"شيخ المنشدين" لصوته العذب، وقدرته على التنقّل بسلاسة وجَمال بين المقامات الموسيقية، وارتبطت ابتهالاته بذاكرة السوريين في أوقات السحور والفطور، وذلك بعد بثّها على التلفزيون السوري، إذ بقي لعقود المنشد الأول والأبرز في الجامع الأموي الكبير في دمشق، فضلاً عن أنه ترأّس رابطة المنشدين لأعوام كثيرة.

وُلد حمزة شكور سنة 1944 في حي القابون بدمشق، لأب مؤذِّن وأمٍّ مُنْشِدة، ومنذ سنوات طفولته الأولى تعلّق قلبه ووجدانه بالجامع الأموي، حيث كان والده يصطحبه ليتعلّم أصول الدين، وحفظ القرآن ودراسة الأحاديث، ومن هنا بدأت تظهر موهبته في فن الإنشاد والإلقاء، ولاقت هذه الموهبة إعجاب وتقدير كل من حوله، وحاول المقربون من والده أن يشجعوه على أن يمضي في هذا الطريق، لما يتمتع به من صوت عذب ومساحات صوتية شاسعة.

نبوغ مبكر

أثناء دراسته بالمرحلة الابتدائية بمدرسة أبي ذر الغفاري، كان المعلمون يدعونه لقراءة القرآن الكريم في الإذاعة المدرسية، وأسّس فرقة للإنشاد برفقة بعض تلاميذ المدرسة، وكان يشارك بها في إحياء المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية.

وحرص شكور منذ صغره على صقل موهبته بالعلم والدراسة، حيث تتلمذ على يدي الشيخ محمد حمزة القابوني، ودرس علم التجويد واللغة العربية وفنون الشعر وطريقة الارتجال، وبعدها انضم إلى فرقة المنشد السوري الشيخ سعيد فرحات، وفي هذه الفرقة تعلم أصول وقواعد فن الإنشاد، وتعرّف على مدارسه المختلفة، فضلاً عن تعلم أصول التأليف الموسيقي.