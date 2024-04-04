طارق الشناوي يفتح النار على غادة عبد الرازق (فيديو)

شن الناقد الفني طارق الشناوي هجوما عنيفا على الفنانة المصري غادة عبد الرازق التي قدمت مسلسل "صيد العقارب" في الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا أن العمل لم يحقق مردودا يذكر على المستوى الجماهيري.

وقال الشناوي في مداخلة مع برنامج "نجوم رمضان أقرب لك"، إن على "غادة" أن تتحلى بالشجاعة والصدق وتصنع وقفة مع النفس لتسأل نفسها أين كنت وأين أصبحت اليوم؛ لأنه من المؤكد أن العزوف الجماهيري يصلها.

وطالب الشناوي الفنانة المصري "أن تتخلى عما أسماه "حالة الإنكار"، وتكف عن العيش على أمجاد الماضي حين كانت ملء السمع والبصر في الدراما التلفزيوينة وقادرة على تحقيق الجماهيرية.