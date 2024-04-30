لماذا رفضت فادية عبد الغني الزواج بعد انفصالها؟ (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية فادية عبد الغني سر إضرابها عن الزواج في مراحل سابقة من حياتها حين انفصلت عن زوجها وكانت لا تزال في ريعان الشباب، مشيرة إلى أنها رفضت عروضا كثيرة للارتباط جاءتها من خارج الوسط الفني آنذاك.

وقالت في برنامج "مع خيري" إنها أرادت في هذا التوقيت التفرغ لتربية ابنيها "محمد وسارة" كما أنها كانت منشغلة بالفن وتصوير أعمالها طوال الوقت، وبالتالي قررت عدم الزواج نهائيا.

وحول احتياج المرأة لشريك يمنح حياتها الونس والدفء، أوضحت فادية أنها كانت متخوفة من خوض تجربة الارتباط بسبب ما تتطلبه من تأقلم مع طباع الطرف الآخر وضرورة فهم شخصيته، فضلا عن مدى تقبل أولادها للفكرة.

وأكدت الفنانة المصرية التي أصبحت جدة حاليا، بأن ابنتها "سارة" طالبتها فيما مضى بأن تعيش حياتها وتتزوج وكانت تشجعها على الفكرة، مشيرة إلى أنها حتى لو كانت جاءتها عروض للزواج من داخل الوسط الفني وتقدم لها عريس أنيق ووسيم ومتفهم لطبيعة عملها فكانت سترفض أيضا.

وشاركت فادية عبد الغني في بطولة مسلسل "جري الوحوش" لنضال الشافعي الذي عرض رمضان الماضي وهو مأخوذ عن فيلم بنفس الاسم لنور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي، إنتاج 1987، وتدور أحداثه حول الصراع بين العلم والطب والجشع من ناحية وبين القيم والأصالة والقناعة من ناحية أخرى.