فتاة تفبرك تعرضها مع صديقتها لاعتداء مروع في مصر

لجأت فتاة مصرية لاختلاق حيلة خادعة تقوم على تعرضها لـ "اعتداء دموي" برفقة صديقتها من جانب أحد الأشخاص في مصر.

ونشرت الفتاة مقطعاً مصوراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مدعية تعرضها وصديقتها للاعتداء بالضرب المبرح من أحد الأشخاص وإصابتها بجرح في الوجه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من كشف حقيقة المقطع المصور، حيث تأكد أن الفتاة كانت تسعى للشهرة وزيادة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة أنه "بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو وهم 3 أشخاص إلى جانب الفتاة المشار إليها"، مؤكدة أن الفتاة غير مصابة بأية جروح".

وتبين اختلاق المتهمين للواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الإجتماعى والتربح المادي.