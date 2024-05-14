السعودية.. مجهول يساعد الشرطة في القبض على محتالين (فيديو)
قاد متعاون مجهول الهوية مع الأمن العام السعودي، رجال الشرطة في مدينة الرياض، نحو الإيقاع بمكتب يديره وافدين يحتالان على الزبائن عبر الترويج لحملات حج وهمية.
ونشر الأمن مقطع فيديو للعملية الأمنية منذ بدايتها عندما اتصل المتعاون مع أصحاب مكتب الاحتيال، مستفسرًا عن تكاليف الحج، وحتى القبض على المتهمين المصريين اللذين يقيمان في المملكة بشكل مخالف.
وأظهر الفيديو كيف زعم المتعاون أنه قرأ عن طريق الصدفة إعلانًا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويريد تسجيل ثلاثة حجاج في الحملة المزعومة، قبل أن يدعوه أحد المقيمين المصريين لزيارته في المكتب والاتفاق على التفاصيل.
وأبلغ المتعاون رجال الأمن قبل التوجه للمكتب ليتم إعداد كمين أمني يتيح ضبط أصحاب المكتب بالجرم المشهود، وهو ما تم بالفعل عندما اقتادهما رجال الشرطة في نهاية المهمة الناجحة.
ووجدت المهمة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أتيح لهم الاطلاع على تفاصيل دقيقة لخطط الكشف عن المحتالين.
ومن اللافت في الحملة الوهمية، أن أصحابها يوفرون للحجاج ندوات تعريفية بمناسك الحج في مقر إقامتهم المزعوم في مكة المكرمة، وخدمات أخرى ضمن تكاليف الحاج الواحد البالغة ثلاثة آلاف ريال.
فيما قال بيان الأمن إن الحملة وهمية وتستهدف النصب والاحتيال على الحجاج، فيما أحيل الوافدان إلى النيابة العامة في نهاية المهمة.
وتحظر السعودية على سكان المملكة أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح حج، لضبط عدد حجاج الداخل، وضمان عدم حصول ازدحام أو نقص في الخدمات بسبب وجود حجاج غير مسجلين.
وتنشط كل عام دعوات وهمية تستهدف النصب والاحتيال على الحجاج الذين يرغبون بأداء مناسك الحج دون الحصول على ترخيص.