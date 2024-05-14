السعودية.. مجهول يساعد الشرطة في القبض على محتالين (فيديو)

قاد متعاون مجهول الهوية مع الأمن العام السعودي، رجال الشرطة في مدينة الرياض، نحو الإيقاع بمكتب يديره وافدين يحتالان على الزبائن عبر الترويج لحملات حج وهمية.

ونشر الأمن مقطع فيديو للعملية الأمنية منذ بدايتها عندما اتصل المتعاون مع أصحاب مكتب الاحتيال، مستفسرًا عن تكاليف الحج، وحتى القبض على المتهمين المصريين اللذين يقيمان في المملكة بشكل مخالف.

وأظهر الفيديو كيف زعم المتعاون أنه قرأ عن طريق الصدفة إعلانًا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويريد تسجيل ثلاثة حجاج في الحملة المزعومة، قبل أن يدعوه أحد المقيمين المصريين لزيارته في المكتب والاتفاق على التفاصيل.

وأبلغ المتعاون رجال الأمن قبل التوجه للمكتب ليتم إعداد كمين أمني يتيح ضبط أصحاب المكتب بالجرم المشهود، وهو ما تم بالفعل عندما اقتادهما رجال الشرطة في نهاية المهمة الناجحة.