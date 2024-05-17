ليلى السلمان تتعرض للسخرية بعد إجرائها عملية تجميل (فيديو)

وتهكم متابعو الفنانة السعودية على نتيجة العملية، مشيرين إلى أن شكلها تغير تمامًا، بينما رفض آخرون عمليات التجميل، معتبرين أن أجمل ما في العمر هو أن تعيشه بكل مراحله.

وغردت ناشطة عبر منصة "إكس" تدعى ماجدة الحداد، قائلة: "يُمّه! المشكلة أنها فاكرة نفسها جميلة، وأن العملية ناجحة".