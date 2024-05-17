ليلى السلمان تتعرض للسخرية بعد إجرائها عملية تجميل (فيديو)
تعرضت الفنانة السعودية ليلى السلمان لانتقادات من جمهورها؛ بسبب عملية تجميل خضعت لها، مؤخرًا، لشد ترهلات الوجه وحقن البوتوكس.
وظهرت ليلى السلمان في فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض نتيجة عملية التجميل، معربة عن سعادتها بالنتيجة، وظهورها دون مساحيق التجميل، لافتة إلى أن هذه الجلسة الأولى، مشيرة إلى أن الجلسات التي ستأتي ستكون عبارة عن تنشيط للعضلات، وسيتم وضع كريمات بفيتامينات تفيد البشرة.
وتهكم متابعو الفنانة السعودية على نتيجة العملية، مشيرين إلى أن شكلها تغير تمامًا، بينما رفض آخرون عمليات التجميل، معتبرين أن أجمل ما في العمر هو أن تعيشه بكل مراحله.
وغردت ناشطة عبر منصة "إكس" تدعى ماجدة الحداد، قائلة: "يُمّه! المشكلة أنها فاكرة نفسها جميلة، وأن العملية ناجحة".
وكتبت ناشطة سعودية: "الكُبر وقار، ما هو شيء عيب، طبيعي أن نكبر بالعمر وتطلع تجاعيد، هذه مرحلة لازم نمر فيها".
وعلقت أخرى: "اشتقنا للتجاعيد، والخطوط التعبيرية، والملامح المريحة للعين".
وسخر أحد النشطاء، قائلاً: "وجهها بينفجر من الفيلر، ليه يا أخي تراه ما يذوب كله يتكتل".
يذكر أن ليلى السلمان تحرص دائمًا على إجراء جراحات تجميل لشد الوجه، وإخفاء علامات التقدم في العمر، الأمر الذي دائمًا ما يعرضها لانتقادات من جمهورها.
وكان آخر أعمال الفنانة السعودية، المسلسل البدوي "الشرار"، من تأليف لمياء الزيادي، وبطولة: ريم عبد الله مع خالد صقر، وعلي السبع، وزارا البلوشي، وريم العلي، وعهود، وكذلك يشارك فيه العديد من الشباب.