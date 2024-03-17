شيف يبتكر وجبة طعام غريبة تضمن مواصلة الصيام (فيديو)

في حين يواجه الصائمون في العالم الإسلامي، كثرة صنّاع الطعام في العالم، بحيث تحتل مقاطع الطبخ نسبة كبيرة مما تعرضه هواتفهم النقالة، فإن "شيف" غريب الأطوار ربما يسير في اتجاه معاكس ويضمن لمتابعيه مواصلة صيامهم دون مقاومة.

فبعد أن اكتسب صناع الأطعمة والمشروبات الشعبية في الهند، شهرة كبيرة في الأيام القليلة الماضية عقب زيارة مؤسس "مايكروسوف"، بيل غيتس، لأحدهم لتجربة ما يقدمه من مشروبات، برز شيف طعام آخر عبر ابتكار وجبة غريبة.

وأظهر مقطع فيديو للشيف الهندي، وقوفه على بسطة مكشوفة تفتقد لكل مقومات النظافة، حيث يعد وجبته التي تتكون من شراب الميرندا الغازي الذي يطهو به قطعا من البسكويت، قبل أن يضيف مكونات شهيرة في الأطعمة الشعبية، وهي البيض والبصل والفلفل والملح والتوابل الكثيرة.

ووجد الفيديو وهو الأحدث في سلسلة مقاطع الفيديو لصناع الأطعمة الشعبية في الهند، رواجاً في العالم العربي عندما ترجمه مدونون عرب ونشروه في حساباتهم، وسط تعليقات ساخرة وطريفة.

ووجد الفيديو عندما نشره المدون السعودي المعروف "إياد"، ملايين المشاهدات، فيما أجمع أصحاب الردود في تعليقاتهم على أنه الشيف الوحيد الذي يشجعهم على مواصلة الصيام.