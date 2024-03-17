شيف يبتكر وجبة طعام غريبة تضمن مواصلة الصيام (فيديو)
في حين يواجه الصائمون في العالم الإسلامي، كثرة صنّاع الطعام في العالم، بحيث تحتل مقاطع الطبخ نسبة كبيرة مما تعرضه هواتفهم النقالة، فإن "شيف" غريب الأطوار ربما يسير في اتجاه معاكس ويضمن لمتابعيه مواصلة صيامهم دون مقاومة.
فبعد أن اكتسب صناع الأطعمة والمشروبات الشعبية في الهند، شهرة كبيرة في الأيام القليلة الماضية عقب زيارة مؤسس "مايكروسوف"، بيل غيتس، لأحدهم لتجربة ما يقدمه من مشروبات، برز شيف طعام آخر عبر ابتكار وجبة غريبة.
وأظهر مقطع فيديو للشيف الهندي، وقوفه على بسطة مكشوفة تفتقد لكل مقومات النظافة، حيث يعد وجبته التي تتكون من شراب الميرندا الغازي الذي يطهو به قطعا من البسكويت، قبل أن يضيف مكونات شهيرة في الأطعمة الشعبية، وهي البيض والبصل والفلفل والملح والتوابل الكثيرة.
ووجد الفيديو وهو الأحدث في سلسلة مقاطع الفيديو لصناع الأطعمة الشعبية في الهند، رواجاً في العالم العربي عندما ترجمه مدونون عرب ونشروه في حساباتهم، وسط تعليقات ساخرة وطريفة.
ووجد الفيديو عندما نشره المدون السعودي المعروف "إياد"، ملايين المشاهدات، فيما أجمع أصحاب الردود في تعليقاتهم على أنه الشيف الوحيد الذي يشجعهم على مواصلة الصيام.
وبينما يحمل الفيديو في أحد الحسابات الأمريكية، عنوان "يجب أن يتم منع الهنود من الطبخ"، فإن التعليقات في العالم العربي، تراه مناسباً لشهر رمضان، وبديلاً لصناع الطعام المشاهير الذي يقدمون وجبات شهية تثير غريزة الجوع لديهم في يوم الصيام الطويل.
ويقول مدونون هنود تغضبهم التعليقات الساخرة والقادمة من مختلف دول العالم، إن الحسابات والمدونين الباحثين عن الشهرة يروجون لتلك المقاطع التي تسيء لبلادهم، ويتجاهلون المطاعم التي تنتشر في البلاد، وتلتزم بشروط النظافة وتقديم أطعمة شهية.
ومن غير المعروف إن كانت الوجبة الجديدة ستثير رغبة رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، بيل غيتس، لتجربة الوجبة الجديدة التي تعد أحدث ابتكارات صناع الطعام الشعبي الشهير في الهند.