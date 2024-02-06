نقيب ممثلي لبنان يكشف آخر تطورات حالة صلاح تيزاني

كشف نعمة بدوي رئيس نقابة الممثلين في لبنان، الأحد، أن الفنان صلاح تيزاني يعيش حالة صحية أفضل حالياً، وأن وضعه يتحسن بشكل سريع.

وقال بدوي لـ "إرم نيوز"، إن "من المقرر أن يخرج تيزاني، الشهير بـ "أبو سليم"، من المستشفى قريباً إذا استمرت حالته في هذا التحسن".

وأوضح بدوي أنه على تواصل دائم مع أسرة تيزاني للاطمئنان عليه بشكل مستمر، طالباً الدعاء له بعد أزمته الصحية التي أثر عليها عامل السن حيث يبلغ من العمر 95 عاماً.

وتعرض تيزاني لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها الرعاية المركزة، بسبب إصابته بأنفلونزا أدت إلى ضيق في التنفس.

وتيزاني من مواليد طرابلس شمال لبنان 1929، واشتُهر بأدواره الكوميدية التلفزيونية، وأنتج العديد من المسلسلات قدمها مع فرقته "أبو سليم" على شاشة تلفزيون لبنان،.

وقدَّم "أبوسليم" كذلك العديد من الأعمال المسرحية، إضافة إلى أدوره المتعددة في السينما العربية.