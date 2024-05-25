بعد فوزه في "كان".. مخرج "رفعت عيني للسما" يكشف أسباب نجاحه‎

كشف المخرج المصري أيمن الأمير أسباب نجاح فيلمه "رفعت عيني للسما"، بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" الممنوحة من مهرجان "كان" السينمائي الدولي كأفضل فيلم تسجيلي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية، مشيرًا إلى أنّ السبب في النجاح هو "الثروة البشرية الموجودة في صعيد مصر".

وأضاف المخرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية": "شعرنا بالفخر عندما حققنا الفوز بجائزة العين الذهبية، وفكرة أننا نحصل على جائزة من مهرجان عريق كمهرجان كان، في حد ذاته حدث مهم للغاية، خاصة وأن بطلات العمل كنّ يتمنين الحصول على جائزة لتسليط الضوء على رحلتهن، وأن يشعرن بأن أحلامهن من الممكن أن تتحقق".

وتحدث المخرج عن الفيلم، قائلا: "البطل الأساسي في نجاح قصة الفيلم هي الثروة البشرية الممكنة في صعيد مصر، والطاقات الموجودة والمشاعر الإنسانية الموجودة في الفيلم لمست قلوب الناس، لذا في نظري هذه هي الأسباب الرئيسة في حصول الفيلم على هذه الجائزة".

وأشار أيمن الأمير إلى أن النقاد والصحافة الأجنبية أشادوا بالفيلم، وأن الفيلم شهد حفاوة كبيرة ممن شاهدوه، و"رفعت عيني للسما" أول فيلم مصري وثائقي يحصل على جائزة من مهرجان كان، والمهرجان مهم وحلم عشان بيسلط الضوء على أعمال الناس وبيوصل رسالتهم".

وتمنى المخرج عرض الفيلم بالسينما والتلفزيون المصري لكي يشاهده الجميع، لافتا إلى أن هذه أمنية بطلات العمل أيضا.

يذكر أن الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" فاز، أمس الجمعة، بجائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة.

وحصل الفيلم على الجائزة مناصفة مع فيلم (إرنست كول، لوست اند فوند) إخراج راؤول بيك من هايتي، الذي يتتبع مسيرة المصور الجنوب أفريقي إرنست كول.