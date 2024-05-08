السعودية.. طفل مصاب بشلل رباعي يمشي لأول مرة بعد جراحة ناجحة (فيديو)

وقال طبيب العظام إسماعيل العواد، إن خالد بحاجة لمزيد من العلاج الطبيعي والتدريبات لتحسين مشيته لتبدو طبيعية.

وأوضح أنه شخّص حالة "خالد" عندما راجعه برفقة والده، بأنه مصاب بشلل دماغي من النوع التشنجي، أدى إلى شلل رباعي في الأطراف، مما أدى بدوره لشد في أوتار العضلات، وانثناء في مفاصل الأطراف العلوية والسفلية.

وأضاف الطبيب أن شد الأوتار في الأطراف السفلية كان أكبر من العلوية، مما تسبب للطفل بعدم القدرة على المشي، والوقوف، والجلوس.

وأجرى "العواد" عملية جراحية في 6 مواضع، استمرت لمدة 3 ساعات، وأعقبها بإخضاع المريض بعد إزالة الجبائر إلى العلاج الطبيعي.

وانتهت معاناة "خالد" في إحدى مراجعاته للطبيب، عندما حضر لأول مرة يمشي على قدميه برفقة والده.

ويقول الأب، إن العمل الجراحي أنهى معاناة ابنه، ومعاناته هو شخصيًا كلما كان يرى طفله غير قادر على المشي واللعب مثل إخوته وأقرانه بعد سنوات من العلاج الطبيعي، الذي لم يجدِ نفعًا إلا عندما قرر طبيب العظام التدخل الجراحي وإطالة الأوتار في الحوض والركبة والقدم.