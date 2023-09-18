أمواج "ضخمة" تضرب سواحل كيب تاون

وقضت امرأة تبلغ من العمر 92 عامًا بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي بدأ السبت، وفق ما أفاد كريغ لابينون، الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري لوكالة "فرانس برس".

وفي مطعم على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية صيد تقع في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة حوالي 30 كيلومترا من كيب تاون، فاجأت المياه الزبائن باندفاعها عبر النوافذ.