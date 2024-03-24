دراما موت المؤلف في سبيل شركات الإنتاج

ويقول الكاتب سامر محمد إسماعيل لـ"إرم نيوز" "الكتابة عمل فردي.. أما محاولة جعلها ورشاً جماعية، فنوع من الالتفاف على مهنة الكاتب ومحاولة للتخلي عنه وعن دوره، بل وتصفيته".

ويعتقد المنتجون أن كتابة النص مسألة سهلة، وبعضهم يحكي للكاتب القصة التي يفكر بتحويلها لمسلسل، ليعمد المؤلف إلى كتابتها بغض النظر عن القيم التي تسوقها. ولأن المؤلفين يعانون الفاقة، يقبلون ذلك في سبيل لقمة العيش.

موت المؤلف الدرامي، وولادة عمّال السيناريو

لا يكتفي السيناريست إسماعيل، بالموافقة على مقولة "موت المؤلف الدرامي"، بل يضيف "يمكن الحديث عن ولادة عمال السيناريو.. عمال الفورمات والأعمال المعربة ومسلسلات الخيانة الزوجية".

ومن الأعمال التي وقع فيها السيناريو بالكثير من المطبات، كان مسلسل "الحشاشين"، حيث استغرب الكثيرون تورط عبد الرحيم كمال بعمل "غير موثق" يسبّب الفرقة بين العرب المشرذمين أصلاً.

وكتب المفكر الدكتور محمد حبش، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة أبو ظبي، مقالاً فنّد فيه هذا السيناريو استناداً إلى مراجع التاريخ.

ويقول حبش "لا أدري كيف ستمضي حلقات هذا المسلسل الصاخب، وكل ما أرجوه ألا يكون ذراعاً أسود لنزاعات الكراهية في المنطقة، وأن يقدم الصورة الممكنة من التاريخ، بحياد ودقة، وألا يحقق لدعاة الكراهية مزيداً من الحجج".

ربما يكون هذا المسلسل، أحد تجليات غياب التنوير عن الأعمال الدرامية، رغم هروب مؤلفه كمال من الاتهامات بذريعة أن المسلسل مستوحى من التاريخ، وليس وثيقة تاريخية.. لكن استيحاء التاريخ لم يكن ليعني تشويهه..