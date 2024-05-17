مستجدات حالة الفنان أحمد رزق بعد تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان المصري أحمد السقا مستجدات الحالة الصحية لمواطنه الفنان أحمد رزق، بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تحسّن كثيرًا، وسيعود إلى تصوير أعماله بعد يومين.

وأضاف السقا خلال لقاء مع الإعلامية إنجي علي: "الحالة الصحية للفنان أحمد رزق أصبحت مستقرة، وأصبح في حالة جيدة، وسيعود لتصوير عمل فني خلال يومين"

وتابع: "أحمد زي الفل، ولسه مِكلّم زوجته، وسيعود للعمل خلال يومين، وكان عنده التهاب شديد شوية في القولون".

وأشار الفنان المصري إلى أن علاقة صداقة قوية تجمعه بأحمد رزق، منذ دراستهما بالمعهد، مشيرًا إلى أنه كان السبب الرئيس لنجاح مسلسل "خطوط حمراء"، الذي اشتركا في بطولته.

وكان الفنان أحمد رزق قد خضع، مؤخرًا، لعملية جراحية "حرجة"، حيث قام بتغيير عظام الفك في الجزء تحت الأسنان.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل حالته الصحية، مشيرة إلى أنه يعاني، منذ فترة، من آلام في الفك، والأطباء أخبروه أنه يحتاج إلى عملية تغيير عظام الفك، لكنه أجّلها إلى ما بعد الموسم الرمضاني؛ بسبب ارتباطه بأعمال فنية.

وشارك الفنان أحمد رزق في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بيت الرفاعي" بمشاركة الفنان أمير كرارة، وسيد رجب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وصفاء الطوخي، وغيرهم.