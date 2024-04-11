انتشار فيديو يظهر الشبه الكبير بين موسيقار هندي والراحل حسني مبارك
"يخلق من الشبه أربعين"، هذا لسان حال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر عقب انتشار فيديو يظهر الشبه الكبير بين الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا والرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وظهر بهاتاشاريا ضمن فريق حكام برنامج Indian idol الذي يعرض المواهب الغنائية، وحصد فيديو يظهر فيه الموسيقار الهندي الشهير تفاعلا كبيرا ودهشة بين المشاهدين.
ووصل بهاتاشاريا الذي وُلد لعائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء.
وتداول نشطاء كثر على مواقع التواصل، مقطع فيديو للموسيقار، وسط تعليقات تعرب عن دهشتها لمقدار الشبه بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.