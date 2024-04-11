انتشار فيديو يظهر الشبه الكبير بين موسيقار هندي والراحل حسني مبارك

ووصل بهاتاشاريا الذي وُلد لعائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء.

وتداول نشطاء كثر على مواقع التواصل، مقطع فيديو للموسيقار، وسط تعليقات تعرب عن دهشتها لمقدار الشبه بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.