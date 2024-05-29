منزل فيلم Home Alone للبيع بسعر خيالي (فيديو)

عرضت شركة عقارية أمريكية المنزل الذي اُستخدم لتصوير أحداث فيلم "هوم ألون" Home Alone بجزئه الأول، للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.

وقال موقع "توداي نيوز" الأمريكي إن مساحة المنزل الأشبه بالقصر والواقع في ضاحية وينيتكا بولاية إلينوي تبلغ نحو 840 مترًا مربعًا، وإنه مكون من 5 غرف نوم و6 حمامات.

وشاركت مجموعة "دون ماكينا جروب" Dawn McKenna Group التابعة لشركة Coldwell Banker Realty العقارية مقطع فيديو للمنزل عبر حسابها في إنستغرام، واصفة إياه بأنه "قطعة من التاريخ الأمريكي".