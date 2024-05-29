منزل فيلم Home Alone للبيع بسعر خيالي (فيديو)
عرضت شركة عقارية أمريكية المنزل الذي اُستخدم لتصوير أحداث فيلم "هوم ألون" Home Alone بجزئه الأول، للبيع مقابل 5.25 مليون دولار.
وقال موقع "توداي نيوز" الأمريكي إن مساحة المنزل الأشبه بالقصر والواقع في ضاحية وينيتكا بولاية إلينوي تبلغ نحو 840 مترًا مربعًا، وإنه مكون من 5 غرف نوم و6 حمامات.
وشاركت مجموعة "دون ماكينا جروب" Dawn McKenna Group التابعة لشركة Coldwell Banker Realty العقارية مقطع فيديو للمنزل عبر حسابها في إنستغرام، واصفة إياه بأنه "قطعة من التاريخ الأمريكي".
ويضم القصر المصمم على الطراز الجورجي والذي تم بناؤه عام 1921، مساحات شاسعة استوعبت أعمال تصوير الفيلم الشهير عام 1990.
وقال الشركة بعد نشر التصميمات الداخلية للمنزل، إن المالكين الحاليين ضاعفوا مساحة غرفة المعيشة وأضافوا حديقة شتوية كبيرة وقاموا ببناء ملعب كرة سلة على الطراز الحديث.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي يتم فيها طرح هذا المنزل في السوق، وفقًا لوكلاء العقارات الأمريكيين.