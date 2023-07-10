ثوران بركاني قرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك

ثار، اليوم الإثنين، بركان يبعد حوالي 30 كليومترًا من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، وفق ما أعلنته مصلحة الأرصاد الجوية في البلاد.

وهذه هي المرة الثالثة، خلال سنتين، التي تتدفّق فيها الحمم البركانية في المنطقة.

وجاء في بيان مصلحة الأرصاد الجوية أن الثوران يحدث في منطقة تقع إلى الشمال من جبل ليتلي هروتور، مشيرًا إلى "تصاعد الدخان بالاتجاه الشمالي الغربي".

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام محلية تشكل سحابة كبيرة ترتفع من الأرض وتدفقًا كثيفًا للحمم البركانية.

وأشار مراسل وكالة "فرانس برس" إلى أن الدخان يمكن رؤيته من طريق يربط بين العاصمة والمطار الدولي، مشيرًا إلى سيارات توقّفت جانبًا وأشخاص يلتقطون الصور.

وتم تسجيل آلاف الهزات الأرضية في المنطقة قبل نحو أسبوع من الثوران، في مؤشر دلّ على تحرّك الصهارة تحت الأرض، وأن الثوران بات وشيكًا.

ونصحت السلطات الآيسلندية بعدم التوجه إلى الموقع بانتظار إجراء تقييم للأوضاع.

وتدفّقت الصهارة من الأرض، نحو الساعة 16,40 ت غ، في منطقة تبعد بضعة كيلومترات من موقعين شهدا، خلال العامين الأخيرين، ثورانًا في مناسبتين.

وسجّل الثوران الأول، في 19 آذار/مارس 2021، في وادي غيلدينغادالور واستمر 6 أشهر، فيما سجّل الثوران الثاني، في الثالث من آب/أغسطس 2022، في وادي ميرادالير، واستمر 3 أسابيع.