ماكرون يرد على سؤال "محرج" بشأن زواجه من معلمته
وجه أحد أعضاء مركز "Le Papotin" المختص في رعاية الشباب المصابين بمرض التوحد في باريس، سؤلا محرجا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي توجه لزيارة المركز قبل أيام.
وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو متردد في طرح سؤاله، ليستأذنه الرئيس الفرنسي بقراءته بنفسه أمام الجميع نيابة عنه، ليوافق الشاب على الفور.
وقرأ ماركون السؤال الذي جاء فيه: " أنت الرئيس.. كان يجب أن تكون مثالا وألّا تتزوج معلمتك".
وما أن انتهى ماكرون من القراءة، حتى انهالت ضحكات المتواجدين، فرد معلقا: "أنت لا تختار من تحب. لم تكن معلمتي حقًا، لقد علمتني المسرح. وهذا لا يهم".
وأضاف ممازحها: " لم تكن معلمة الرياضيات".
وخلال الجلسة، وجه محاور آخر سؤالا لماكرون عن ثروته، ليرد الرئيس الفرنسي بأنه يجني أقل من ما كان يجنيه في وظيفته السابقة كمصرفي في أحد البنوك.
وعن صداقاته الشخصية، قال ماكرون إنه لا يفضل أن يكون لديه الكثير من الأصدقاء.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 45 عاما، تزوج من معلمته في المدرسة بريجيت ماري كلود التي تكبره بـ 24 عاما سنة 2007، والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك نحو 53 عاما.