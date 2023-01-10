ماكرون يرد على سؤال "محرج" بشأن زواجه من معلمته

وجه أحد أعضاء مركز "Le Papotin" المختص في رعاية الشباب المصابين بمرض التوحد في باريس، سؤلا محرجا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي توجه لزيارة المركز قبل أيام.

وفي الفيديو المتداول، يظهر الشاب وهو متردد في طرح سؤاله، ليستأذنه الرئيس الفرنسي بقراءته بنفسه أمام الجميع نيابة عنه، ليوافق الشاب على الفور.

وقرأ ماركون السؤال الذي جاء فيه: " أنت الرئيس.. كان يجب أن تكون مثالا وألّا تتزوج معلمتك".