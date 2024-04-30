مصر.. إحالة المتهم بقتل واغتصاب الرضيعة السودانية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة في مصر مساء أمس الإثنين، المتهم بخطف واغتصاب وقتل الرضيعة السودانية جانيت إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

وبدأت أحداث الواقعة عندما نشر أحد أقارب الطفلة جانيت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا عن مقتلها من قِبل عامل توصيل استغل لهوَها أمام المنزل بمفردها، فقام بخطفها واغتصبها بإحدى الحدائق العامة بمدينة نصر في القاهرة، ثم قتلها وأخفى جثمانها، ليعود لاحقًا إلى شقته بالطابق العاشر في العقار ذاته.

وتقدمت أسرة الطفلة ببلاغ للنيابة العامة، والتي بدورها أمرت المباحث العامة بتكثيف التحريات والبحث للكشف عن تفاصيل الواقعة، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط المنزل.

وكشفت كاميرات المراقبة عن المتهم الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، ليتبين أنه مقيم بالعقار نفسه ويعمل عامل توصيل، وأنه فعلًا أقدم على اختطاف الرضيعة التي يبلغ عمرها 10 أشهر فقط، بعد أن غابت عنها شقيقتها، وحملها على دراجة يستخدمها في عمله.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة، قائلًا: "أنا كنت راجع من الشغل الساعة 6 بعد العشاء ووقتها الأسانسير (المصعد) عطل بيا في الدور الـ12 وفضلت أخبط على الباب لحد ما لقيت اثنين سودانيين بيقوليلي من برا الأسانسير فيه إيه؟ قولتلهم نادولي البواب، وبعدها بنصف ساعة تقريبا البواب فتح عليا الباب في الدور الثاني عشر وشغل المكنة بتاعة الأسانسير، والأسانسير نزل بيا وقتها للدور الأرضي، وخرجت منه وطلعت على السلم عشان أروح شقتي".

وأضاف المتهم أثناء ذلك قرر الصعود على الدرج، وحينها سمع صوت الطفلة جانيت قادمًا من الطابق الرابع عشر، لافتا إلى أن لديه "ميولا جنسية" للأطفال الصغار وخاصة البنات والأموات، مدعيًا أنه "تعرض لسحر حتى أصبح لديه هذا الميول، وأن شيخًا أخبره بذلك"، ثم قرر بعدها ارتكاب جريمته.