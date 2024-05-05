محمد السالم: أجر الممثل العراقي "الأرخص" في العالم

وأشار الفنان العراقي إلى أن "الممثلين العراقيين هم من رخصوا أنفسهم، ويجب أن يتوقفوا عن التمثيل حتى تتحسن أجورهم، وضرورة أن يتفق الجميع على الإضراب عن التمثيل وإلغاء الدراما العراقية إلى أن يتم النظر في الأجور".

وأكد محمد السالم أن لديه النفوذ الذي سيجعله يساوي بين أجر الفنان العراقي والمصري، مضيفًا: "إذا ما أسوي أجر الممثل العراقي حاله حال الممثل المصري هذا شاربي ما علي، عندي الثقة والنفوذ التي تجعلني أفعل ذلك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد السالم هو مسلسل "ملاك" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولته مع كل من شهد الخطاب، ورزاق أحمد، وذو الفقار خضر، ومارينا العبيدي، ورياض شهيد، وحيدر عبد ثامر، ووفاء حسين، ونخبة أخرى من نجوم الشاشة العراقية.