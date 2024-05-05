محمد السالم: أجر الممثل العراقي "الأرخص" في العالم
قال المطرب والممثل العراقي محمد السالم إن أجر الممثل العراقي زهيد للغاية، وهو أرخص ممثل في العالم، مؤكدًا أنه سيعمل على جعل أجر الفنان العراقي مساويا لنظيره المصري.
وأضاف السالم خلال لقاء تلفزيوني: "أعلى أجر يحصل عليه الممثل العراقي 300 دولار، أرخص ممثل في العالم هو الممثل العراقي، والله العظيم يأتي الممثل من الصبح للمساء يأخذ 25 ألف دينار فقط".
وأشار الفنان العراقي إلى أن "الممثلين العراقيين هم من رخصوا أنفسهم، ويجب أن يتوقفوا عن التمثيل حتى تتحسن أجورهم، وضرورة أن يتفق الجميع على الإضراب عن التمثيل وإلغاء الدراما العراقية إلى أن يتم النظر في الأجور".
وأكد محمد السالم أن لديه النفوذ الذي سيجعله يساوي بين أجر الفنان العراقي والمصري، مضيفًا: "إذا ما أسوي أجر الممثل العراقي حاله حال الممثل المصري هذا شاربي ما علي، عندي الثقة والنفوذ التي تجعلني أفعل ذلك".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد السالم هو مسلسل "ملاك" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولته مع كل من شهد الخطاب، ورزاق أحمد، وذو الفقار خضر، ومارينا العبيدي، ورياض شهيد، وحيدر عبد ثامر، ووفاء حسين، ونخبة أخرى من نجوم الشاشة العراقية.