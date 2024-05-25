خلّفت 137 قتيلا.. تشيلي توقف شخصين أحدهما إطفائي بشبهة إشعال حرائق

أوقفت السلطات في تشيلي شخصين هما رجل إطفاء وموظف في دائرة الغابات، بشبهة إشعال حرائق أودت بحياة 137 شخصاً، خلال فبراير/شباط، في مدينة فينيا ديل مار السياحية وكان لها وقع الصدمة في البلاد.

وقال مدير الشرطة إدواردو سيرنا، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تمّ إصدار مذكرة توقيف، الجمعة، بحق الشخص الذي أشعل الحرائق في فبراير/شباط في منطقة فالباريسو" وسط البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقبيل وقت وجيز من هذا الإعلان، كشفت النيابة العامة في فالباريسو عن توقيف شخص آخر هو موظف في المؤسسة الوطنية للغابات المولجة مكافحة الحرائق وإدارة المتنزهات الوطنية، بشبهة توفير مساعدة لرجل الإطفاء.

ومن المتوقع أن يوضع المشتبه بهما قيد التوقيف الاحتياطي، السبت، بتهمة الإشعال العمد لحريق تسبّب بالوفاة.

وبحسب النيابة العامة، وقعت الأحداث مع اندلاع حرائق صغيرة متزامنة على مقربة من بحيرة بينويلاس القريبة من مدينتي فينيا ديل مار وفالباريسو السياحيتين، وسط تشيلي.

وامتدت النيران سريعا بسبب حرارة الطقس وشدة الرياح.

وتسببت موجة الحرائق هذه بمقتل 137 شخصاً وتضرّر 16 ألفاً جراءها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، التحق رجل الإطفاء البالغ 22 عاماً، قبل سنة ونصف السنة، بدائرة الإطفاء في تشيلي المكونة من متطوعين.