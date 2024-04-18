عُمان.. العثور على جثتين في سيول منخفض المطير (صور)
كشف الدفاع المدني في عُمان، اليوم الخميس، عن العثور على جثتين تعودان لامرأة ورجل قضيا في السيول التي تسبب بها منخفض المطير الذي ضرب السلطنة خلال الأيام الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 21 وفاة.
وقال الدفاع المدني، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثمان مواطنة مفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم.
وأوضح الدفاع المدني، أن عدد الوفيات جراء الحالة الجوية ارتفع إلى 21، ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين آخرين مستمرة.
ونشرت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، صورًا لفرق البحث والإنقاذ خلال مواصلة عملياتها المكثفة للبحث عن المفقودين، إذ تسببت السيول في جرف التربة وتشكيل تجمعات طينية.
وبدأت الحياة تعود لطبيعتها بشكل تدريجي في السلطنة منذ يوم أمس الأربعاء مع تلاشي تأثيرات منخفض المطير الجوي، الذي بدأ يوم الأحد الماضي، ووصل ذروته يوم الثلاثاء، وتسبب بخسائر بشرية ومادية.
وكشفت صور ومقاطع فيديو نشرها السكان من مختلف مناطق المملكة، أضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات التي جرفتها السيول، بينما تعمل الجهات الخدمية على مساعدة الأهالي وإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والطرقات التي انقطعت وأغلقت بسبب المنخفض.