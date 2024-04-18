عُمان.. العثور على جثتين في سيول منخفض المطير (صور)

كشف الدفاع المدني في عُمان، اليوم الخميس، عن العثور على جثتين تعودان لامرأة ورجل قضيا في السيول التي تسبب بها منخفض المطير الذي ضرب السلطنة خلال الأيام الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى 21 وفاة.

وقال الدفاع المدني، إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثمان مواطنة مفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم.