السعودية تستعين بنساء بارزات لقيادة قطاعات الأزياء والفنون والأدب (صور)

واختارت الوزارة هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور، في مجلس إدارة هيئة الأفلام، إذ تعد المخرجة السعودية أبرز الوجوه النسائية السعودية في قطاع السينما، حتى من قبل انتشار دور العرض في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

وضمّ مجلس إدارة هيئة المتاحف ثلاث سعوديات، هنَّ: سارة بنت عبدالله علي رضا، والشيماء بنت رحب حميد الدين، بالإضافة إلى رنيم بنت زكي فارسي، وهي أكاديمية بدرجة ماجستير في الفنون من لندن.

كما اختارت الوزارة في مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية، الدكتورة عفت بنت عبدالله فدعق، وهي أستاذة مشاركة في الفنون الجميلة في جامعة جدة، ومؤسسة استوديو "نقش" للفنون عام 2010، وهي منصّة تجمع الطلاب والأكاديميين والفنانين لمناقشة الممارسات الفنية المعاصرة واستكشافها.