مصر.. قاتل "طفل شبرا" لبيع أعضائه يدلي باعترافات مروعة

أدلى قاتل "طفل شبرا الخيمة" باعترافات تفصيلية صادمة أمام النيابة العامة المصرية، حول استدراجه الضحية إلى شقته بغرض سرقة أعضائه البشرية مقابل ملايين الجنيهات، بتحريض من مصري آخر مقيم في الكويت، وهي القضية التي أثارت ضجة كبرى أخيرا.

وأوضح أنه تعرف على المجني عليه ويدعى "أحمد" في أحد المقاهي التي كان يعمل بها، واستمرّ في التردد عليها كزبون عقب ترك العمل بها، مشيرا إلى أنه كان يعطف عليه ويمنحه الكثير من الشوكولاتة ثم صوّره وأرسل الصور إلى "علي" في الكويت ليحصل على الموافقة قبل الشروع في ارتكاب الجريمة.

وأضاف أن "الأخير اتفق معه على أن يستدرج الضحية إلى المنزل ومن ثم سيتواصل معه عبر الفيديو ليشرح له في بث مباشر كيفية تقطيع الجثمان".