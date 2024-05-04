مصر.. قاتل "طفل شبرا" لبيع أعضائه يدلي باعترافات مروعة
أدلى قاتل "طفل شبرا الخيمة" باعترافات تفصيلية صادمة أمام النيابة العامة المصرية، حول استدراجه الضحية إلى شقته بغرض سرقة أعضائه البشرية مقابل ملايين الجنيهات، بتحريض من مصري آخر مقيم في الكويت، وهي القضية التي أثارت ضجة كبرى أخيرا.
وأوضح أنه تعرف على المجني عليه ويدعى "أحمد" في أحد المقاهي التي كان يعمل بها، واستمرّ في التردد عليها كزبون عقب ترك العمل بها، مشيرا إلى أنه كان يعطف عليه ويمنحه الكثير من الشوكولاتة ثم صوّره وأرسل الصور إلى "علي" في الكويت ليحصل على الموافقة قبل الشروع في ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن "الأخير اتفق معه على أن يستدرج الضحية إلى المنزل ومن ثم سيتواصل معه عبر الفيديو ليشرح له في بث مباشر كيفية تقطيع الجثمان".
وأكد أنه اشترى مستلزمات التشريح من الصيدلية من خلال عامل توصيل، بذريعة أن شقيقه مريض ويحتاج هذه الأدوات، موضحًا أنه تناول كمية من الأقراص المهدئة قبل التنفيذ حتى لا يتوتر أو يصيبه التردد في اللحظة الأخيرة.
وأضاف أنه نفذ تعليمات المصري المقيم في الكويت حرفيًا، بعد قتله الطفل، وفتح الجلد من منطقة الصدر إلى أسفل البطن، وتشجع حين أخبره شريكه في الجريمة أن كل جزء من الأعضاء البشرية له سعر خاص، فالأمعاء بمليونين ونصف المليون، والرئة بثلاثة ملايين جنيه.