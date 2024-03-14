"المرافعة" وحنظلة.. أغنية كويتية جديدة ترافق أهالي غزة في رمضان

وتركت هديل بشير تعليقها على الأغنية التي نشرتها "زين" في "يوتيوب"، لتبقى شاهدة على مكانة الأغنية عن الغزيين الذين لا يمكن ضمان بقاء أي منهم على قيد الحياة، مع مقتل المئات يومياً في حصيلة تجاوزت حتى الآن 30 ألف قتيل في غضون خمسة أشهر.

وقالت هديل في تعليقها: "من شمال غزة نحدثكم، والله لا نملك إلا زيت الزيتون والزعتر والماء (غير النظيف)، هذا سحورنا وفطورنا إلى أن يبدل الله الحال، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله.. شكرًا للكويت ما خيبتوا أملنا ولا مرة.. دعواتكم".

ومن غزة أيضاً، أبدت إيناس يوسف إعجابها بمبادرة زين، وقالت: "من قلب غزة، من تحت القذائف المترامية، شكراً لكم".

ومن قطاع غزة أيضاً، كتبت إيمان ماجد: "من المدينة المحاصرة خانيونس التي هي تحت القصف والدمار والحصار.. شكراً زين شكرا يا كويت".

وكان أبو عمر أحد أهالي غزة الكثر الذين ترافقهم الأغنية في ظروف كارثية، وكتب معبّراً عن الحال: "من غزة، ما زلنا أحياء، شكرا للكويت الشقيق، شكرا زين".

ومرت أربعة أيام على إطلاق الأغنية، وهو تقليد سنوي إلى حد كبير لدى شركات الاتصالات في المنطقة؛ بهدف الترويج، لكنه يأخذ طابعاً إنسانياً أو اجتماعياً أو سياسياً في بعض السنوات عند شركة "زين"، ما يجعل الكثيرين يترقبون إعلانها.