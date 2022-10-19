مسلسلان يضيفان إلى "نتفليكس" 2.4 مليون مشترك

قالت منصة "نتفليكس" إنها تمكنت من "الحد من خسائر المشتركين" في الربع الثالث من العام، إذ ساعدت العروض الشهيرة بما في ذلك الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things و Dahmer – Monster في إضافة 2.4 مليون مشترك للشبكة الأمريكية.

وأعلنت الشبكة عن زيادة في عدد المشتركين المتوقع لأكثر من الضعف، إذ وصل عدد الاشتراكات المدفوعة إلى 223 مليونًا في نهاية الربع الثالث، بزيادة 2.6% عن العام السابق، وتتوقع الشركة أن تصل إلى 227 مليونًا بنهاية الربع الحالي، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز".

من جانبه، قال ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس"، إن "الشركة انتهت من الانكماش في الأرباح الذي يحدث في نهاية الأرباع".

وبالإضافة لذلك، حذر هاستينغز من "انخفاض الإيرادات والأرباح في الربع الرابع؛ بسبب تأثير الدولار وأوضاع الاقتصاد الكلي، مثل: التضخم"، مشيرًا إلى أن التوجيهات والتوقعات الخاصة بالربع الرابع "كانت معقولة"، لكنها "ليست رائعة".

وكانت "نتفليكس" أطلقت مبادرتين رئيستين لدعم أعمالها في مواجهة نمو الاشتراكات في الأسواق الرئيسة، إذ أطلقت خدمة بث منخفضة التكلفة مدعومة بالإعلانات والحد من مشاركة كلمات المرور على نطاق واسع.

وتحركت "نتفليكس" سريعًا لإنشاء صيغة جديدة للبث بالإعلانات على شاشتها، إذ طورت المنصة خدمة advertising tier التي تستمر لستة أشهر بالشراكة مع" مايكروسوفت"، وسيبدأ طرح الخدمة الشهر المقبل في 12 سوقًا.

وحذر بعض المحللين من أن خدمة advertising tier ستدفع المستخدمين إلى التحول صوب الحسابات منخفضة التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وانتشار خدمات البث المباشر.

وعلى العكس من ذلك، توقع جريج بيترز، كبير مسؤولي العمليات في "نتفليكس"، أن لا يتنازل العديد من المشتركين عن الاشتراكات المميزة والتوجه إلى الإصدارات المدعومة بالإعلانات.

وتخطط "نتفليكس" أيضًا لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور في وقت مبكر من العام المقبل، وهي مشكلة تم تجاهلها إلى حد كبير عندما كانت تتمتع بنمو الاشتراكات، وستوفر الشركة لأصحاب الحسابات القدرة على إنشاء "حسابات فرعية" للعائلة أو الأصدقاء الذين يستخدمون حسابًا واحدًا.

وأوضح تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك في الشركة، أن "نتفليكس" ستبقي إنفاقها على المحتوى عند نحو 17 مليار دولار سنويًّا.