نجم الكرة الإسباني "جوتا" يكشف تفاصيل إعتناقه الإسلام (فيديو)
كشف اللاعب الإسباني، جوتا بيليتيرو أو "خوتا" كما يُطلق عليه، تفاصيل اعتناقه الإسلام، متأثرًا بعائلة صديقه الكويتي، فيصل بورسلي، وهو أيضًا رياضي معروف في الكويت.
وظهر النجمان الرياضيان، خوتا وبورسلي، في مقطع فيديو ليشرحا كيف قادت علاقة صداقة وثيقة عمرها قرابة 11 عامًا، نجم نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق، للدخول في الإسلام دون أي دعوة.
وبدا خوتا (32 عامًا) معجبًا باجتماع العائلة الكويتية وزيارات الأصدقاء المتبادلة ولقاءات الديوانيات، التي تعد من معالم البلد الخليجي الاجتماعية، وهي ما قادته لاعتناق الإسلام.
وقال اللاعب الذي مثل العديد من أندية أوروبا، إنه يريد نقل العادات والتقاليد التي رآها في بيت صديقه بورسلي لعائلته وللأجيال القادمة على حد تعبيره، مضيفًا أنهم أسهموا في "تغيير حياته".
وكشف مدرب اللياقة، بورسلي في اللقاء الذي نشرته صحيفة "القبس" على حسابها في "إكس" (تويتر سابقاً)، أن صديقه خوتا قرر مطلع العام الماضي زيارة الكويت بعد أن اعتزل لعب كرة القدم، إذ مرَّ نحو 11 عامًا على لقائهما الأول في الولايات المتحدة، عندما بدأت صداقتهما.
وبعد إجازة ممتعة قضاها الشاب الإسباني في منزل صديقه بورسلي، واطلع فيها عن قرب على عادات وتقاليد الأسرة والمجتمع الكويتي، حيث الزيارات والترابط الاجتماعي، غادر البلد الخليجي من دون أن يكشف عن نيته لاعتناق الإسلام.
وقال بورسلي إن صديقه فاجأه قبل نحو شهرين عندما أعلن عن رغبته باعتناق الدين الإسلامي، لأنه لم يسبق أن عرض عليه الأمر.
واعتزل خوتا لعب كرة القدم، بعد أن مثل أندية إنكليزية وإسبانية عديدة، بينها أستون فيلا، برينتفورد، برمنجهام، إيبار، آلافيس، سيلتافيغو، ويدير حاليًّا شركة للمنتجات التقنية المرتبطة بتطور الزراعة.