نجم الكرة الإسباني "جوتا" يكشف تفاصيل إعتناقه الإسلام (فيديو)

كشف اللاعب الإسباني، جوتا بيليتيرو أو "خوتا" كما يُطلق عليه، تفاصيل اعتناقه الإسلام، متأثرًا بعائلة صديقه الكويتي، فيصل بورسلي، وهو أيضًا رياضي معروف في الكويت.

وظهر النجمان الرياضيان، خوتا وبورسلي، في مقطع فيديو ليشرحا كيف قادت علاقة صداقة وثيقة عمرها قرابة 11 عامًا، نجم نادي أستون فيلا الإنكليزي السابق، للدخول في الإسلام دون أي دعوة.

وبدا خوتا (32 عامًا) معجبًا باجتماع العائلة الكويتية وزيارات الأصدقاء المتبادلة ولقاءات الديوانيات، التي تعد من معالم البلد الخليجي الاجتماعية، وهي ما قادته لاعتناق الإسلام.

وقال اللاعب الذي مثل العديد من أندية أوروبا، إنه يريد نقل العادات والتقاليد التي رآها في بيت صديقه بورسلي لعائلته وللأجيال القادمة على حد تعبيره، مضيفًا أنهم أسهموا في "تغيير حياته".