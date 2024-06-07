السوريون يستبدلون أضاحي العيد بالأكلات الشعبية "الدايت"

أسبوع صعب يمر على السوريين قبل العيد؛ فالأُسر تجري حساباتها، وتضرب الأخماس بالأسداس، لتحدد طبخة اليوم الأول من العيد، بعدما تم استبعاد الأضحية؛ بسبب وصول سعرها لأكثر من 6 ملايين ليرة ( ما يعادل 400 دولار) تقريباً.

ومنذ سنوات، بدأ الناس بالعودة إلى الطبخات الشعبية، لكن مع القليل من الدسم. فرجع البرغل، والحنطة، والعدس، والفاصولياء، والأرز، يتصدّرون المائدة، عوضاً عن "المشاوي"، التي يفضل السوريون عادةً، استقبال العيد بها.

هريسة مع المخلل

وتعتبر طبخة "الهريسة"، المصنوعة من القمح المقشور، من أشهر الأكلات التاريخية في مناطق الريف. تنتشر في مناطق زراعة القمح، حيث يموّن الناس حاجتهم السنوية من الحنطة، لصنع خبز التنور، وأكلة الهريسة المفضلة.

وقديماً، اعتادت بيوت الريف السوري، على اقتناء "جرن" منحوتٍ من صخر البازلت، مع "مدقّ" صخري، يستخدمونه لهرس حبات القمح، وفصلها عن القشور، استعداداً لطبخ "الهريسة".

وتُطبخ "الهريسة" عادةً، مع لحم الضأن الطري. فتوضع الحنطة في قدر كبير على الحطب حتى تغلي، ثم يجري خفقها ببطء مع اللحم، حتى "تشلّل"، فيمتزج القمح على شكل خيوط مع اللحم.

لكن طبخة "الهريسة" اليوم، اختلفت كثيراً عن شكلها القديم، فأصبحت مسحوبة الدسم، نتيجة غلاء اللحوم، وصار الناس يعتمدون على شراء قطعة من الدجاج، لتحل مكان الخروف.

ويكتفي الناس، بوضع صحن من المخلل المصنوع منزليًّا، بجانب صحن الهريسة، ويحرصون أن تكفيهم الطبخة، مدة يومين، اختصاراً في المصروف.

وتقول "أم علي"، لـ"إرم نيوز": "لو تطبخ الهريسة على أصولها، فهي من أطيب الأكلات، وكنا في الماضي نطبخها عدة مرات بالشهر، لكن الوضع اختلف اليوم".

طبخة المليحي

طبخة شعبية قديمة ومتوارثة، تنتشر في المنطقة الجنوبية من سوريا، قوامها اللحم والبرغل واللبن "الجميد" والسمن العربي. وتقدم على شكل مناسف في المناسبات أو احتفاء بالضيوف.

وتقول "بهية"، لـ"إرم نيوز": "يا يمّه ع المليحي.. دليل الكرم والجود، وكلما ارتفعت مكانة الشخص، بذخ في عدد المناسف واللحوم احتفاء بالضيف.. ما نأكله اليوم، هو مليحي أخرى، تختلف عما كانت تطبخه الجدات".