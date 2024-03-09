نسخة رقمية تعيد مارلين مونرو إلى الحياة (فيديو)

بعد أكثر من 60 عاماً على وفاة مارلين مونرو، التقى عشاق ومحبو الأيقونة الأمريكية مع نسخة رقمية، منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا، بمدينة أوستن في ولاية تكساس.

وتطل النسخة الرقمية التي أطلق عليها اسم "ديجيتال مارلين" عبر شاشة كمبيوتر مرتديةً قميصا أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة وتتحدث بصوتها الهامس المألوف كما سيمكنها التعبير عن مشاعرها، مثل الابتسام رداً على تلقي إطراء.