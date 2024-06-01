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الأميرة رجوة الحسين تنشر أولى صور حملها
نشر حساب الأميرة رجوة الحسين على "انستغرام" اليوم السبت، أولى صورها أثناء فترة الحمل، منذ الإعلان عن ذلك في أبريل/ نيسان الماضي.
وظهرت الأميرة رجوة الحسين عبر الحساب، بعدة صور بفستان أحمر، فيما أرفقت الصورة بتعريف تصميم الفستان من دار "أليس وأوليفيا".
وجاء نشر الصور الأولى، التي تبرز حمل الأميرة رجوة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لزواجها من ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن حمل الأميرة رجوة الحسين، بعد مرور 10 أشهر من زواجها من ولي العهد الأردني.
وأثار الخبر تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هنأوا الأميرة وولي العهد، بهذه المناسبة.