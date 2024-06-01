الأميرة رجوة الحسين تنشر أولى صور حملها

نشر حساب الأميرة رجوة الحسين على "انستغرام" اليوم السبت، أولى صورها أثناء فترة الحمل، منذ الإعلان عن ذلك في أبريل/ نيسان الماضي.

وظهرت الأميرة رجوة الحسين عبر الحساب، بعدة صور بفستان أحمر، فيما أرفقت الصورة بتعريف تصميم الفستان من دار "أليس وأوليفيا".