تعرّف على أول مومياء مصرية قديمة حامل في العالم

أعاد علماء الطب الشرعي بناء وجه أول مومياء مصرية قديمة حامل في العالم، وذلك بعد تحليل المرأة المحنطة، المعروفة باسم "السيدة الغامضة"، العام الماضي من قبل فريق من الباحثين البولنديين، الذين اكتشفوا دليلاً على وجود جنين داخل بطنها.

ويعتقد باحثو الآثار أن المومياء المحنطة الحامل ماتت منذ حوالي 2000 عام بينما كانت في حملها لمدة 28 أسبوعًا، وكان عمرها على الأرجح بين 20 و 30 عامًا.

ومؤخراً، استخدم الخبراء جمجمتها وبقايا أخرى لإنتاج صورتين تظهران كيف كانت تبدو عندما كانت على قيد الحياة في القرن الأول قبل الميلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت شانتال ميلاني عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية الإيطالية: "عظامنا والجمجمة على وجه الخصوص، تقدم الكثير من المعلومات حول وجه الفرد".

وأضافت ميلاني: "على الرغم من أنه لا يمكن اعتبارها صورة دقيقة، إلا أن الجمجمة مثل العديد من الأجزاء التشريحية فريدة من نوعها وتظهر مجموعة من الأشكال والنسب التي ستظهر في الوجه النهائي".

وبينت عالمة الأنثروبولوجيا: "الوجه الذي يغطي الهيكل العظمي يتبع قواعد تشريحية مختلفة، وبالتالي يمكن تطبيق إجراءات معيارية لإعادة بنائه، على سبيل المثال لتحديد شكل الأنف، العنصر الأكثر أهمية هو إعادة بناء سماكة الأنسجة الرخوة في نقاط عديدة على سطح عظام الوجه، لهذا، لدينا بيانات إحصائية لمختلف السكان في جميع أنحاء العالم".

ويقال إنه تم العثور على السيدة الغامضة في المقابر الملكية في طيبة بصعيد مصر، قادمة من نخبة مجتمع طيبة. وتم اكتشاف موميائها في أوائل القرن التاسع عشر وتعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وهو الوقت الذي كانت فيه كليوباترا ملكة، وكانت مدينة طيبة بمثابة خلية نحل.

وتم نقل المومياء من مصر إلى وارسو في ديسمبر 1826، في وقت قريب من بعض أهم الاكتشافات من وادي الملوك المصري، وبينما كان يُعتقد في البداية أنها بقايا الكاهن هور جيهوتي.

وتم اكتشاف المومياء في عام 2016 على أنها امرأة محنطة، وكان جسدها ملفوفًا بعناية في الأقمشة وترك مع مجموعة غنية من التمائم "لرؤيتها في الحياة الآخرة".

وكتب مشروع "وارسو مومياء" على فيسبوك: "كان التحنيط تعبيرًا عن الاهتمام بالحفاظ على شخص ما في الحياة الآخرة''.

ويُعتقد أن المومياء هي أول عينة محنطة معروفة باحتوائها على جنين، وهي معروضة حاليًا في المتحف الوطني في وارسو.

وأراد اثنان من المتخصصين في الطب الشرعي، إلى جانب باحثين من جامعة وارسو "إعادة إضفاء الطابع الإنساني" على المومياء باستخدام تقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لإعادة بناء وجهها.

وقال خبير الطب الشرعي هيو موريسون: "تُستخدم إعادة بناء الوجه بشكل أساس في الطب الشرعي للمساعدة في تحديد هوية الجسم عندما تكون وسائل تحديد الهوية الأكثر شيوعًا مثل التعرف على بصمات الأصابع أو تحليل الحمض النووي فارغة".

وغالبًا ما يُنظر إلى إعادة بناء وجه الفرد من جمجمته كملاذ أخير في محاولة لتحديد هويته، ويمكن استخدامه أيضًا في سياق أثري وتاريخي لإظهار كيف كان يمكن أن يظهر القدماء أو الشخصيات الشهيرة من الماضي في الحياة.

وكان الجنين موجودًا في الجزء السفلي من الحوض السفلي وجزئيًا في الجزء السفلي من الحوض الأكبر، وتم تحنيطه مع والدته.

وتم حجب صور التصوير المقطعي المحوسب للرضيع بواسطة أنسجة من الرحم المحيط به، مما يعني أنه لا يمكنهم الحصول على تحليل أكثر تفصيلاً بخلاف قياس الرأس.

وكان محيط رأس الجنين 9.8 بوصات، والذي استخدمه الفريق لتحديد أنه كان بين الأسبوعين 26 و 30 من العمر، ولم يتم إخراجه من الرحم كما في حالة القلب والرئتين والكبد والأمعاء بالمعدة.

ولم يستطع الخبراء في المشروع تحديد سبب عدم استخراج الجنين وتحنيطه من تلقاء نفسه، كما ظهر في حالات أخرى من الأطفال المولودين ميتين.

ويبدو أنه كان يُعتقد أن المعتقدات القديمة كانت تنص على أن "الحياة الآخرة للطفل الذي لم يولد بعد لا يمكن أن تحدث إلا إذا ذهب إلى العالم السفلي كجزء من أمه".

وبناءً على وضع الجنين وكيف تم إغلاق قناة الولادة، تمكن الباحثون من تحديد أن السيدة الغامضة لم تمت أثناء الولادة.

وفي يوليو الماضي، تم الكشف عن أن المرأة المحنطة ماتت على الأرجح بسبب سرطان البلعوم الأنفي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب جزء الحلق الذي يربط مؤخرة الأنف بمؤخرة الفم.

وكان باحثو مشروع "وارسو مومياء" يجرون مسحًا لجمجمة الجثة القديمة عندما اكتشفوا علامات غير عادية في العظم تشير إلى السرطان.

