وفاة عازف الكمان المغربي أحمد هبيشة بحادث مروع

نعت وزارة الثقافة المغربية وعدد من الفنانين في المغرب، وفاة الفنان الموسيقي وعازف الكمان، أحمد هبيشة، الذي توفي صباح اليوم، في مستشفى في الدار البيضاء، متأثرا بإصابته في حادث سير خطير استدعى إخضاعه لعمليتين جراحيتين عاجلتين.

وأبرزت وزارة الثقافة في بيان لها، أن الراحل هبيشة، "واحد من أمهر العازفين على آلة الكمان في المغرب والعالم العربي، ورافق مجموعة من الفنانين الكبار في عدد من المهرجانات والتظاهرات الموسيقية داخل المغرب وخارجه، بالإضافة إلى قيادته لفرق موسيقية في حفلات كبرى".

صدمة النجوم

وصَدم خبر وفاة أحمد هبيشة، عددًا من زملاء الراحل من فنانين وموسيقيين ونقاد، الذين عبروا عن عميق حزنهم لفقدان الساحة الفنية المغربية والعربية فنانا من طينة "المايسترو" أحمد هبيشة، عازف الكمان الشهير.

وكتبت الفنانة المغربية، أسماء لمنور، في تعليق على صورة جمعتها بالراحل هبيشة على منصة "إنستغرام": "وداعا المايسترو وأحد أمهر عازفي الكمان، الفنان وصاحب الابتسامة والقلب الطيب أحمد هبيشة".

وكتب الملحن المغربي، سعيد الإمام، في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "وداعا رفيق العمر، ستظل دائما بيننا"، مؤكدا في تدوينة ثانية أن "مراسيم دفن الفنان الراحل، أحمد هبيشة، ستتم بعد صلاة العصر بمقبرة الرحمة في الدار البيضاء".

وأشاد الناقد الفني المغربي، أحمد الدافري، بالفنان الراحل أحمد هبيشة، قائلا في تدوينة على "فيسبوك": "كنت بالفعل، سيدي أحمد، مبدعا فنانا"، مبرزا أن مدينة القصر الكبير (شمال) التي يتحدر منها الفقيد، حزينة جدًّا على فقدانه، ومعها كل الفنانين الذين رافقهم ورافقوه في مشواره الجميل.

الظهور الأخير

وكان آخر ظهور إعلامي للراحل بن هبيشة، في برنامج مسابقات المواهب عندي حلم على القناة الأولى الحكومية في المغرب، إذ كان قائدا للفرقة الموسيقية، وقبل ذلك ظهر الفنان الراحل قائدا للفرقة الموسيقية لسنوات في سهرات أهل المغنى، وسهران معاك الليلة على القناة التلفزيونية الثانية في المغرب.

وكان الراحل أحمد هبيشة، بدأ في صقل موهبته في العزف منذ الصغر، ثم استمر في عالم الموسيقى من خلال تكوين أكاديمي، إلى أن وصل إلى عالم الاحتراف في هذا المجال، فخلق لنفسه مسارًا مهمًّا في عالم العزف على الكمان.