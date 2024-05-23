جامعة نزوى العمانية تكشف حقيقة الأصوات الغامضة في سكن للطالبات (فيديو)‎

أصدرت جامعة نزوى العُمانية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، كشفت فيه حقيقة الأصوات الغامضة التي أثارت ذعرًا في سكن مخصص للطالبات بعد جدل واسع حول مصدر الصوت.

وأثار الصوت الغريب، في بداية الأمر، مخاوف الطالبات في السكن الجامعي، قبل أن يثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادثة بعد تناقل مقطع فيديو من داخل السكن الجامعي، يُسمع فيه صوت غريب.