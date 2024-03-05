فنانة سعودية تواجه اتهامات بسرقة لوحة فنية.. ما علاقة فايز المالكي؟
تواجه نوره العمودي، وهي فنانة سعودية في مقتبل العمر، اتهامات بسرقة إحدى لوحاتها التشكيلية بعد عرضها للجمهور في غاليري، في مدينة جدة.
وظهرت العمودي في معرض يستهدف التوعية بمرض الحزام الناري في المملكة، تحت عنوان "الألم في لوحة"، لتحكي عن لوحتها المشاركة بها في المعرض، قبل أن تواجه اتهامات بسرقة اللوحة من فنان سعودي شاب آخر يدعى عبدالكريم.
وظهر عبدالكريم الذي يعرض الكثير من لوحاته التي يرسمها على موقع وتطبيق "تيك توك"، منتقداً العمودي على عرض اللوحة التي قال إن مواطنته اقتبستها من لوحته التي رسمها العام الماضي.
ولم يشر الفنان الشاب لعزمه مقاضاة العمودي، وتمنى لها التوفيق بعد عرض لوحته لمتابعيه، ليحصد مقطع الفيديو الذي تحدث فيه أكثر من سبعة مليون مشاهدة.
فايز المالكي يعلق
كما علق الفنان السعودي فايز المالكي على الجدل الذي تسبب به الفيديو الذي ظهرت به العمودي، إذ إنه هو من نشر الفيديو على حسابه في "إكس"، ما جلب الكثير من المشاهدين للوحة العمودي.
وقال المالكي إنه أعجب بلوحة العمودي وشرحها عنها، لكنه فوجئ بعد المعرض بأن شخصاً آخر ينسب اللوحة لنفسه، مضيفاً أنه غير معني بهذا الخلاف، ولا يمكنه التحقق من تفاصيل كل لوحة.
وتلقت العمودي انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مدونين شاهدوا اتهامات الفنان عبدالكريم لها بسرقة فكرة لوحته ونسخها بالكامل، فيما ظلت تتلقى الإشادات من آخرين أعجبتهم اللوحة وشرحها عنها، دون علمهم بالجدل الحاصل.
ولم تعلق العمودي على الاتهامات ضدها، كما لم يعلق المركز السعودي للفنون التشكيلية في جدة، والذي نظم المعرض الفني.