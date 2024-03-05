فنانة سعودية تواجه اتهامات بسرقة لوحة فنية.. ما علاقة فايز المالكي؟

تواجه نوره العمودي، وهي فنانة سعودية في مقتبل العمر، اتهامات بسرقة إحدى لوحاتها التشكيلية بعد عرضها للجمهور في غاليري، في مدينة جدة.

وظهرت العمودي في معرض يستهدف التوعية بمرض الحزام الناري في المملكة، تحت عنوان "الألم في لوحة"، لتحكي عن لوحتها المشاركة بها في المعرض، قبل أن تواجه اتهامات بسرقة اللوحة من فنان سعودي شاب آخر يدعى عبدالكريم.