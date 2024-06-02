"إرم نيوز" يكشف حقيقة تعرض جورج وسوف لوعكة صحية خطيرة

تداولت وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لوعكة صحية خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، بالتزامن مع تسجيله أغنية جديدة داخل أحد الاستوديوهات في لبنان.

وبتواصل "إرم نيوز" مع مصدر لبناني مقرب من الوسوف، علمنا أن أنباء تعرضه لوعكة صحية حادة عارية من الصحة، وأنه تعرض لنزيف بسيط بالأنف وأجرى عملية كي لوقفه.

وقال المصدر إن سبب النزيف ناتج عن ارتفاع في ضغط الدم أو التهاب في الجيوب الأنفية، وهو الأمر الذي يؤكد صحة عدم خطورة وضعه الصحي، خصوصا أن عملية الكي بسيطة، ويخرج من يخضع لها من المستشفى مباشرة، وبالتالي لم يمكث "أبو وديع" في المستشفى، بل خرج مباشرة ومارس حياته بشكل طبيعي.

هذا الخبر، الذي ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ليس الأول عن تعرض سلطان الطرب لوعكة صحية حادة، بل تعرض للأمر نفسه أثناء حضوره في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، وتبين أن الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لوعكة صحية خطيرة "غير دقيقة"، وأنه عانى من الإرهاق فقط.

الجدير بالذكر أن سلطان الطرب يستعد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد كان انتهى من تسجيل إحداهما، ويواصل تسجيل الثانية في استوديو باسم رزق في لبنان، والأغنيتان من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحي، وإنتاج شركة "روتانا".