إعلان لمعرض أثاث بـ"ألفاظ خادشة" يثير غضبا في مصر

تسببت حملة إعلانية تم وضعها في عدد من الشوارع في مدينة الغردقة في مصر، بغضب واسع بين أهالي الغردقة، بعد تضمنها ألفاظا "خادشة للحياء"، بحسب ما رآه مواطنون.

وقامت شركة إعلانات بحملة إعلانية لأحد معارض الأثاث، إلا أنها استخدمت عبارة توحي بما وصفه الأهالي أنها ألفاظ خادشة للحياء.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فإن هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها شركة الإعلانات المعنية مثل هذه الاتهامات، إلا أنه على إثر ما تسببت به من غضب قام المسؤولون فيها بإزالة إعلان الأثاث من فورهم.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اللواء ياسر حماية أن "مثل هذه الألفاظ المستخدمة في الدعاية مرفوضة".

وأوضح أن عقد شركة الإعلانات تم توقيعه مع ديوان عام المحافظة وليس الوحدة المحلية، مؤكدا أنه تم التوجيه بإزالة هذه الإعلانات على الفور.