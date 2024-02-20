نيوم.. المدينة السعودية الحالمة تبحث عن موظفين من كل دول العالم

تتيح مدينة نيوم السعودية لموظفين من مختلف دول العالم، الالتحاق بمشاريعها، وبشروط معقولة، فخطط التوظيف التي تقتصر على السعوديين لا تشمل هذه المدينة التي تخطط الرياض لتجعل منها مدينة عالمية.

فعلى سبيل المثال، يمكن التقدم لوظيفة متاحة في "نيوم" حاليًّا، لمن يحمل شهادة بكالوريوس (إجازة) في السياحة، ولديه خبرة في هذا المجال من 3 إلى 5 سنوات.

وسيلتحق الموظف الذي يتم قبول طلبه، بفريق مؤلف من موظف واحد فقط، وفي وظائف أخرى معروضة يكون الالتحاق بفريق كبير بدأ مهامه حديثًا في مشاريع نيوم.