نيوم.. المدينة السعودية الحالمة تبحث عن موظفين من كل دول العالم
تتيح مدينة نيوم السعودية لموظفين من مختلف دول العالم، الالتحاق بمشاريعها، وبشروط معقولة، فخطط التوظيف التي تقتصر على السعوديين لا تشمل هذه المدينة التي تخطط الرياض لتجعل منها مدينة عالمية.
فعلى سبيل المثال، يمكن التقدم لوظيفة متاحة في "نيوم" حاليًّا، لمن يحمل شهادة بكالوريوس (إجازة) في السياحة، ولديه خبرة في هذا المجال من 3 إلى 5 سنوات.
وسيلتحق الموظف الذي يتم قبول طلبه، بفريق مؤلف من موظف واحد فقط، وفي وظائف أخرى معروضة يكون الالتحاق بفريق كبير بدأ مهامه حديثًا في مشاريع نيوم.
أمام المهمة المطلوبة من الموظف، فيمكن تلخيصها بتوفير تجربة ناجحة لزوار محمية طبيعية، تحت مسمى "قائد تجربة الزائر"، حيث تعيش الحيوانات في كنف الطبيعة دون أي تهديد من الصيادين، بينما يشاهدها سياح من مختلف دول العالم، بدأوا بالتوافد على نيوم.
وتعد مؤهلات شهادة البكالوريوس وخبرة لبضع سنوات في مجالات مثل التسويق والترويج والتقنية والإعلام والطاقة المستدامة والمياه والبيئة، كافية للتقدم إلى وظائف نيوم.
لكن سيتوجب على من يتم قبول طلب توظيفه في أحد مشاريع نيوم، الانتقال للعيش فيها، في أقصى شمال غرب السعودية، على البحر الأحمر، بالقرب من المثلث الذي يجمع المملكة مع مصر والأردن.
كما أن اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة جزء من مدينة نيوم، بجانب التميز في العمل، لذلك يقول القائمون على نيوم إنها ستستقطب أكثر الأشخاص والكفاءات طموحًا.
وتتألف مدينة نيوم من مجموعة أحياء ومناطق وجزر ومشاريع صناعية وسياحية وترفيهية، حيث الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، والمشي وصولًا لأماكن العمل القريبة، ومفاهيم حديثة للتعليم والصحة والعيش والعمل.
وتتوزع الوظائف الشاغرة في العديد من مشاريع نيوم، مثل المدينة الطولية "ذا لاين" أو مركز الصناعات المتقدمة والنظيفة (أوكساچون)، أو الوجهة الجبلية (تروجينا)، أو الوجهة البحرية في جزيرة (سندالة) وغيرها من الأماكن والمشاريع.