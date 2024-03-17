نجوم غيَّروا جلودهم بأدوار "غير متوقعة" في رمضان 2024

تألق عدد من النجوم في أدوار "غير متوقعة" كان بمثابة مفاجأة في دراما رمضان وتغييرًا لجلدهم الفني وخروجًا على النمط المعتاد والمألوف لدى الجمهور.

مي عمر

يعد دور الممثلة المصرية مي عمر في مسلسل " نعمة الأفوكاتو" بمثابة مفاجاة من العيار الثقيل فهي تتخلى للمرّة الأولى عن حضور الجمال والأنوثة والأناقة والإطلالات المبهرة، إذ تجسد شخصية محامية فقيرة من حي شعبي تعيش حياة غاية في الزهد والبساطة بملابس تشبه أبناء تلك الطبقة.

وبدلًا من السيارات الفارهة التي اعتادت أن تظهر بها في أعمالها السابقة، تستقل في المسلسل سيارة رخيصة وصغيرة للغاية.