نجوم غيَّروا جلودهم بأدوار "غير متوقعة" في رمضان 2024

نجوم غيَّروا جلودهم بأدوار "غير متوقعة" في رمضان 2024
تألق عدد من النجوم في أدوار "غير متوقعة" كان بمثابة مفاجأة في دراما رمضان وتغييرًا لجلدهم الفني وخروجًا على النمط المعتاد والمألوف لدى الجمهور.
مي عمر
يعد دور الممثلة المصرية مي عمر في مسلسل " نعمة الأفوكاتو" بمثابة مفاجاة من العيار الثقيل فهي تتخلى للمرّة الأولى عن حضور الجمال والأنوثة والأناقة والإطلالات المبهرة، إذ تجسد شخصية محامية فقيرة من حي شعبي تعيش حياة غاية في الزهد والبساطة بملابس تشبه أبناء تلك الطبقة.
وبدلًا من السيارات الفارهة التي اعتادت أن تظهر بها في أعمالها السابقة، تستقل في المسلسل سيارة رخيصة وصغيرة للغاية.
ريهام حجاج
تلعب ريهام حجاج بطولة مسلسل "صدفة" الذي يدور حول فتاة من حي شعبي تحمل سرًّا خطيرًا يورّطها مع جهات شديدة الخطورة.
ويعد الدور خروجًا على نمط الأدوار المعتادة للفنانة المصرية التي غالبا ما تظهر في أدوار الجميلة الثرية التي تعاني مللًا و فراغًا عاطفيًّا.
وتتمثل المفاجأة في تقديم "ريهام" للشخصية من زاوية الملابس شبه الذكورية لفتاة مشاكسة، سليطة اللسان، تلوك "العلكة" في فمها بطريقة منفرة طوال الوقت.
نيقولا معوض
يجسد الفنان اللبناني نيقولا معوض شخصية الشاعر والفيلسوف الفارسي عمر الخيام في مسلسل "الحشاشين" وهو ما يعد مفاجأة لجمهوره الذي أجاد تقديم شخصية مركبة ومثيرة للجدل تجمع بين الشعر الغزلي والذكاء السياسي في التعامل مع السلاطين والحكام.
والمسلسل يستعرض التاريخ الدموي لطائفة "الحشاشين" التي ظهرت على المسرح السياسي في القرن الحادي عشر ورفعت شعارات دينية.
محمد التاجي
ظهر الفنان محمد التاجي في دور جديد ومفاجئ عبر مسيرته الممتدة منذ السبعينيات حتى الآن وذلك من خلال مسلسل "العتاولة".
ويقدم الفنان المصري المخضرم شخصية العجوز السبعيني المتصابي الذي يطارد الفتيات صغيرات السن ويتأنق في ملابسه من أجلهن وينفق عليهن ببذخ مهملًا ابنته الوحيدة؛ ما يوقعه في مشكلات عديدة.
ويتناول "العتاولة" موضوع الإخوة الأعداء وصراع الأشقاء من أجل المال والنفوذ في حي شعبي بمدينة الإسكندرية.
إسلام إبراهيم
يعد دور الفنان الشاب إسلام إبراهيم في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مفاجأة لافتة، فقد تخلى للمرة الأولى عن حضوره الكوميدي وخفة ظله وأدوار الاجتماعية غير المعقدة، ليظهر هذه المرة في شخصية "زوج الأخت" الانتهازي المستغل الذي لا يتواني عن ممارسة التحرش والابتزاز بحق أسرة زوجته.
ويدور المسلسل حول فتاة تعاني الفقر في واقع اقتصادي ضاغط وتسعى للشهرة والمال من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "تيك توك".