تطوير علاج لسرطان الكلى دون "اختراق الجسم"

نجح فريق طبي فرنسي في تطوير علاج لمرض سرطان الكلى من خلال إخضاع المريض للاستئصال الحراري عن طريق الجلد ودون اختراق الجسم، وذلك في تجربة تعد سابقة عالمية في المجال الطبي وعلاج الأورام.

وكشف تقرير نشرته "ديستيناسيون سانتي" المجلة الإلكترونية، المتخصصة في الصحة والاكتشافات الطبية، اليوم الجمعة، عن تمكن فريق من الجراحين من جامعة تولوز بفرنسا من تطوير علاج للقضاء على الأورام السرطانية في الكلى بمصدر حرارة يدخل عبر الجلد، لكنه لا يخترق الجسم فيما تشير نتائج التجربة إلى أن النتيجة تتحقق جزئيًا فقط، حيث أثبتت الأبحاث أن جميع الأورام في الكلية اليمنى اختفت فيما لم تختف كلها في الكلية اليسرى.