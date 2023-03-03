القمر يتعامد على الكعبة مساء غد السبت

وقال "أبو زاهرة": "القمر سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها عند 10:43 مساء بتوقيت مكة (07:43 مساء بتوقيت غرينتش) وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة وقرصه مُضاء بنسبة (93%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405,368 كيلومترا، وفي ذلك الوقت سيكون هناك كوكب واحد مرئي في السماء المريخ باتجاه الأفق الغربي الى جانب عديدٍ من النجوم الساطعة"، وفقا لـ"سبق".

وأضاف: "ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القِبلة بطريقة بسيطة من مناطق عدة حول العالم".

وأردف "موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، والذي يشاهد فيها القمر يشير إلى اتجاه القِبلة؛ علما بأن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادرا ما يكون الميل مطابقا تماما مع عرض الكعبة المشرّفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة، لذلك لا يعتمد على التعامد في معرفة القِبلة للمناطق القريبة من مكة مثل: جدة وعسفان والطائف، أما المدن البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك".