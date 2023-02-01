لا تكسروا أحلام أطفالكم 

الطفل كائن منبهر بشكل دائم، في الواقع يمتلك الأطفال القدرة على إنشاء مساحات ساحرة غنية وأساسية لنموهم. إذا كسرنا أحلام أطفالنا فإننا نحرمهم من الانفتاح والازدهار، ونقيّد نموّهم الشخصي.

ما هي هذه المواقف التي نصنعها أحيانًا بشكل أخرق كأبوين والتي تجفف قلب الطفل الحالم؟ ما الكلمات التي يجب أن لا نقولها والتي تكسّر أجنحة حلم طفلك؟.

ماذا يحدث في دماغ الطفل عندما يحلم ؟ لماذا يُعتبَر الخيال موردًا أساسيًا للحياة لنمو أفضل؟.

يولد كل طفل بزادٍ انفعالي وسيظهره بطريقته الخاصة بحيث يجعلك تتفاعل معه، سيكون بعض الأطفال أكثر "بساطة" من غيرهم، بمعنى أنهم لن يدفعوك بالضرورة إلى داخلك. لكنّ أطفالًا آخرين سيأتون للبحث عنا في أعماقنا، في حدودنا الإنسانية.

بعض الدراسات الحديثة تقول إن الطفل قبل أن يتجسد يختارك في طاقتك. فهذه الطاقة يمكن أن تساعده على شفاء نفسه وشفائك أنت أيضًا.