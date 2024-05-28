وفاة "كابتن السينما اللبنانية" فؤاد شرف الدين

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الممثل والمؤلف والمخرج اللبناني فؤاد شرف الدين عن 83 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس في أحد مستشفيات بيروت.

وقالت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان، إن الراحل كان يخضع للعلاج بعد العملية، وأنه كافح حتى اللحظات الأخيرة.

ونعت النقابة شرف الدين، عبر بيان شاركته في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانة التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة وجوده بالمستشفى".

ولُقب شرف الدين بـ"كابتن السينما اللبنانية"، نسبة لأدوار الآكشن التي أداها منها "المحترف والأشباح" و"فتيات الرقم الصعب" و"المجازف" ، كما أخرج العديد من الأعمال العربية، أبرزها مسلسل "الدالي" الذي وقف فيه أمام النجم المصري الراحل نور الشريف.

وشارك فؤاد شرف الدين العام الماضي في مسلسل "2024"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة نادين نجيم، ومحمد الأحمد.

وعبر عدد من نجوم الفن عن حزنهم لرحيل الفنان اللبناني؛ إذ كتب باسم مغنية: بطل طفولتي.. كل أول ظهور له على شاشة السينما يبدأ الناس بالتصفيق والصفير.. والجميع يقولون بصوت عال (إجى البطل).. جملة لن أنساها من طفولتي.. وطبعا لن أنساك كابتن. إلى اللقاء فؤاد شرف الدين