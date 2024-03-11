العثور على جثث خمسة متزلجين في سويسرا

قالت الشرطة السويسرية إنها عثرت على جثث 5 متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج بينما لا يزال البحث مستمرا عن متزلج سادس.

وكان المتزلجون، ومن بينهم 5 أفراد من العائلة نفسها وفقا لوكالة "رويترز"، فُقدوا بمحيط جبل تيت بلانش يوم السبت على طريق زيرمات-أرولا القريب من جبل ماترهورن، الذي يمتد على الحدود بين سويسرا وإيطاليا.