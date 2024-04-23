خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

وقبل وفاتها بأيام، ألحق المرض أضرارًا بالغة بحلقها لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكلام، لذلك كانت تتواصل فقط من خلال كتابة الرسائل.

وقال زوجها إن من بين كلماتها الأخيرة "لست متأكدة من أنني أستطيع الاستمرار لفترة أطول.. لا أستطيع تحمل الألم".

وكانت دونا واحدة من شخصين توفيا بعد إصابتهما بمرض في الجهاز الهضمي بعد تناول السوشي في المطعم الشهير، وذلك بحسبما كشف تحقيق أجرته إدارة الصحة المحلية في مقاطعة جالاتين، فيما أصيب ما لا يقل عن 51 شخصًا بأعراض مرضية متنوعة.